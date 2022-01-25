Перебои с электроэнергией начались в Казахстане, Узбекистане и Киргизии

В Казахстане, Узбекистане и Киргизии начались перебои с электроэнергией Фото: Иван МАКЕЕВ

В нескольких городах Казахстана, Узбекистана и Киргизии начались перебои с электричеством.

В Казахстане проблемы наблюдаются в Алма-Ате и Алма-Атинской области. Также без света остались и южные регионы страны.

В узбекском Ташкенте наблюдаются проблемы с электроэнергией с 11:00 по местному времени. Из-за этого в городе перестал метрополитен. На улицах города из-за отключения светофоров движение регулируют инспекторы ДПС. При этом мобильная связь и интернет продолжают работать Электроэнергии нет и в других городах Узбекистана — в Чирчике, Ахангаране, Ангрене, Намангане, Коканде, Андижане, Самарканде, Джизаке, Карши, Термезе.

Министерство энергетики Узбекистана объяснило ситуацию аварией в Казахстане.

В Киргизии проблемы с электричеством зафиксированы в двух городах — Бишкеке и Оше. В столице также нет воды.

Ранее обозреватель Юрген Флаугер в статье для Handelsblatt предположил, что Германию ждут перебои с электричеством из-за приостановки «Северного потока — 2». По его мнению, стране нужно больше голубого топлива. В противном случае Германия не сможет без проблем отказаться от ядерной энергетики и производства электроэнергии на угле. Он также выразил мнение, что властям страны необходимо приложить все усилия, чтобы обстановка вокруг «Северного потока — 2» не обострилась.