Риэлторы просят разрешить тратить пенсионные накопления на покупку жилья Фото: Евгения ГУСЕВА

В России могут разрешить тратить на покупку жилья пенсионные накопления. С такой инициативой крупные риэлторские компании обратились к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину.

Представители бизнеса уверены, что подобное нововведение придется многим по душе и реализация проекта не будет чрезмерно сложной.

Для этого потребуется создать федерального оператора по использованию средств пенсионных начислений. Он будет контролировать, куда и как расходуются деньги участников программы.

Предлагается, что средства разрешат тратить на приобретение жилья, земельных участков, а также строительство.

Деньги с индивидуальных счетов будут давать под проценты по принципу ипотеки. Вернуть их нужно будет за 20 лет – это максимальный срок, либо до наступления пенсии. За использование выплачивать ежегодно 4-5% годовых. Сделать процент ниже не получится, так как примерно таких показателей достигает инвестиционная доходность фондов.

В кабмине «Известиям» сообщили, что инициатива направлена для проработки в Минстрой и Минфин. Данная мера может увеличить доступность жилья в стране. Но есть и сложность – деньги нужно будет выводить из инвестиционного оборота фондов, а это не так просто.

Тем временем с 10 января начался новый этап роста ставок по ипотеке. Одни банки уже изменили условия выдачи кредитов, другие планируют сделать это в феврале. эксперты полагают, что ипотечные кредиты будут выдавать под 11-12% годовых, сообщает Life.

А вот цены цены на вторичное жильё в 2022 году могут снизиться. Но сокращение будет не слишком велико, максимум дисконт составит 5-10%, пишет RT.