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В мире25 января 2022 15:10

В Киеве митингующие предприниматели попытались взять штурмом Верховную раду

Предприниматели, протестующие против кассовых аппаратов, атаковали украинскую Верховную раду
Мария ПАВЛОВА
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Украинские предприниматели штурмовали Верховную раду.

Украинские предприниматели штурмовали Верховную раду.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Предприниматели, устроившие акцию протеста около Верховной рады Украины, атаковали здание. Об этом сообщает во вторник 25 января издание Страна.UA.

Представители малого бизнеса требовали отменить закон об обязательном использовании кассовых аппаратов и принять некоторые другие меры по упрощению их работы. Митингующие потребовали, чтобы депутаты вышли к ним. Потом они попытались сами пройти в здание Верховной рады, чтобы поговорить с депутатами, а позже пошли на штурм здания.

Силовики сдерживали митингующих, из толпы в направлении Рады летели бутылки и камни. Протестующим не удалось прорваться в здание, но они захватили сцену, расположенную около Верховной рады. По последним сообщениям украинских СМИ, столкновения митингующих предпринимателей с силовиками прекратились, но с обеих сторон есть пострадавшие.