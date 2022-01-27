Путин возложил цветы к братской могиле на Пискаревском кладбище в Петербурге

Президент России Владимир Путин посетил Пискаревское мемориальное кладбище в Санкт-Петербурге, где почтил память жертв блокады Ленинграда. В четверг, 27 января, исполнилось 78 лет со дня ее окончания.

Российский лидер возложил цветы к братской могиле, в которой, согласно документам, похоронен брат главы государства: он умер во время блокады еще ребенком. После этого президент возложил венок к подножию монумента «Мать-Родина».

Пискаревское кладбище является крупнейшим братским захоронением Второй мировой войны. Там похоронены около 500 тысяч жителей блокадного Ленинграда. Массовые захоронения проводились на кладбище зимой 1941-1942 годов – в это время в городе каждый день умирали по несколько тысяч человек. В настоящее время установлены только 150 тысяч имен людей, похороненных на Пискаревском кладбище.