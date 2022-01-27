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Общество27 января 2022 11:28

Володин заявил о стремлении Запада перечеркнуть подвиг советского народа

Спикер Госдумы считает, что западные страны хотят переписать мировую историю
Анна БЕЗРУКОВА
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Спикер Госдумы считает, что западные страны хотят переписать мировую историю

Спикер Госдумы считает, что западные страны хотят переписать мировую историю

Фото: Иван МАКЕЕВ

Западные страны сейчас стремятся переписать события Второй мировой войны. Они преследуют целью стереть из памяти людей подвиги советских граждан. Об этом сегодня, 27 января, в дату годовщины освобождения Ленинграда от блокады фашистов в своем Телеграм-канале написал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Он отметил, что 27 января 1944 года город получилось полностью освободить от блокады фашистских захватчиков.

"Это один из наиболее трагичных и геройских периодов истории нашего государства. Блокадное время продолжалось в течение 872 дней. Пострадали около миллиона людей, большая часть из которых умерла от нехватки пищи", - отметил Володин.

Еще он подчеркнул, что количество умерших в блокадные годы людей превышает совокупные лишения США и Британии за все время войны.

"Никто из других стран не прошел через те утраты, с которыми довелось столкнуться нашему народу. Война коснулась каждого", - подчеркнул он.

Как ранее писал Kp.ru, в дату начала ВОВ в прошлом году жители России напомнили ООН о подвигах советских людей. Речь шла о выставке, основанной на разнообразных архивных материалах той эпохи.