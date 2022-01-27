Bloomberg: Apple собирается ввести на iPhone функцию приема платежей Фото: REUTERS

Компания Apple планирует добавить в iPhone функции платежного терминала.

Как сообщает Bloomberg со ссылкой на свои источники, смартфон собираются превратить в платежный терминал, когда устройство сможет принимать денежные средства от других владельцев смартфонов. Отмечается, что новая функция будет работать бесшовно, а для ее активации не нужно дополнительного оборудования.

Автор издания Марк Гурман сообщает, что компания работает над этой технологией с прошлого года, когда приобрела канадский стартап Mobeewave за 100 млн долларов. Отмечается, что с новой системой представители малого бизнеса смогут получать оплату от своих клиентов при помощи iPhone, однако пока не уточняется, будет ли эта функция связана с Apple Pay.

Источники сообщили, что компания собирается развернуть эту функцию на смартфоны пользователей в ближайшие месяцы. Скорее всего, она появится в бета-версии iOS 15.4, а полноценный релиз ожидается весной этого года.

В издании сообщают, что Apple планируют добавить эту функцию в iPhone, чтобы конкурировать с услугой Square компании Block Inc., которая является лидером в этом сегменте.