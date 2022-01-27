Исследование: 90% россиян боятся кражи личных данных в интернете Фото: Архив "КП"

Аналитики платформы онлайн-рекрутинга hh.ru совместно с веб-браузером Vivaldi выяснили, что около 90% россиян боятся кражи личных данных в интернете, поэтому почти половина из них (41%) используют VPN.

Так, россияне беспокоятся за паспортные и банковские данные (90%), конфиденциальность информации о месте жительства и доходах (70%) и за данные о детях – 58%, рассказывает "Газета.ru".

Ранее стало известно, что самой частой уловкой мошенников, рассылающих письма по электронной почте, стало предложение лотерейных билетов.

"Такие спам-рассылки опасны тем, что обычно содержат просьбы указать платежные данные или другую важную информацию, которая может попасть в руки злоумышленников", - цитирует телеканал "360" аналитиков "Яндекса 360".

Также мошенники стали наживаться на желании россиян заработать на инвестициях. Суть схемы заключается в том, что злоумышленники под видом мнимых экспертов или через специально созданные сайты предлагают россиянам заняться инвестициями онлайн и обещают за это высокий доход, передает "Пятый канал"