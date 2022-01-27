Заммэра Москвы сообщила, что москвичи с симптомами ОРВИ смогут дистанционно проконсультироваться с врачом

Москвичи смогут дистанционно получить первичную медицинскую аудиоконсультацию врача Фото: Алексей БУЛАТОВ

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что москвичи с симптомами ОРВИ смогут без посещения поликлиники проконсультироваться с врачом и открыть больничный. Сделать это можно будет дистанционно с пятницы, 28 января.

Как отметила Ракова, такая мера призвана облегчить работу врачам и сэкономить время пациентам в период роста заболеваемости коронавирусом.

"В Москве впервые жители с симптомами ОРВИ смогут без посещения поликлиники получить аудиоконсультацию врача и дистанционно открыть больничный. Новые правила начнут действовать с 28 января", - приводит слова Раковой РИА Новости.

Она пояснила, что если человек почувствовал у себя симптомы ОРВИ, у него будет несколько вариантов действий. Например, больной может, как и раньше, прийти к дежурному врачу в любую ближайшую поликлинику. Либо получить консультацию специалистов дистанционно, подав заявку на портале mos.ru.

Как ранее писал сайт kp.ru, В России за прошедшие сутки было выявлено 88 816 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19. Общее число заражений коронавирусом в стране с начала пандемии достигло 11 404 617.