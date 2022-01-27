В России 27 января 2022 выявлено 88 816 случаев заболевания коронавирусом

В России за сутки выявлено 88 816 случаев заболевания коронавирусом Фото: Артем КИЛЬКИН

В России за прошедшие сутки было выявлено 88 816 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19. Общее число заражений коронавирусом в стране с начала пандемии достигло 11 404 617.

Наибольшее число новых случаев выявлено в Москве, где за сутки заболели 26 586 человек. На втором месте по количеству новых заболеваний Санкт-Петербург – 11 808 случаев, на третьем месте Московская область – там инфицировались 7 182 человека. Кроме того, за сутки от коронавируса скончались 665 пациентов.

За минувшие 24 часа с коронавирусной инфекцией в стране были госпитализированы 12 807 человек, выздоровели от COVID-19 – 29 754 пациента. Общее количество выздоровевших от коронавируса с начала пандемии достигло 10 129 691, умерших – 328 770.

Как писал сайт kp.ru, накануне в России было выявлено 74 692 случаев заражения коронавирусной инфекцией.