Германия не намерена сокращать сотрудников посольства ФРГ в Украине

B МИД Германии сообщили, что не будут эвакуировать семей сотрудников своего посольства с Украины Фото: REUTERS

Германия не планирует сокращение персонала посольства ФРГ в Украине. Об этом сообщила руководитель МИД Германии Анналена Бербок в ходе своего выступления в четверг в Бундестаге.

"Мы приняли решение не сокращать сотрудников нашего посольства, а выразить поддержку Украине также тем, что сохраним свое присутствие, что мы инвестируем, что дипломатия – абсолютный приоритет, и что мы вместе выступаем за безопасность Украины и Европы в целом", – сказала она.

Также Бербок отметила, что в текущие сложные времена для Украины большое значение представляет экономическая поддержка. При этом министр напомнила, что Германия "уже в течение многих лет выступает одним из крупнейших доноров Украины через МВФ, ЕС и двустороннее партнерство". Она также рассказала, что сейчас федеральное правительство ведет работу над тем, чтобы Украине как можно быстрее предоставили кредит на 150 млн евро.

Как ранее писал Kp.ru, в МИД Германии сообщили, что не будут эвакуировать семей сотрудников своего посольства с Украины. Там отметили, что следят за безопасностью персонала и плотно сотрудничают с партнерами.