Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
-4°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество27 января 2022 17:33

Трех российских журналистов задержали в приграничной зоне в Ростовской области

Против них были составлены протоколы по ст. 18.2 КоАП РФ
Наталья СМИРНОВА
Наталья СМИРНОВА
Комментарии (11)Комментарии (11)(11)
Представители СМИ находились в пограничной зоне без соответствующего разрешения

Представители СМИ находились в пограничной зоне без соответствующего разрешения

Фото: Александр БОЙКО

В районе села Куйбышево в четверг, 27 января, были задержаны трое российских журналистов. Они оказались в непосредственной близости от границы, в связи с чем были задержаны сотрудниками пограничного управления ФСБ России по Ростовской области.

По данным ТАСС, против журналистов были составлены протоколы по ст. 18.2 КоАП РФ - "Нарушение пограничного режима в пограничной зоне". По данным источника издания, представители СМИ находились в приграничной зоне без соответствующего разрешения.

СМИ, представителями которых являются задержанные журналисты, пообещали в скором времени прояснить ситуацию, выпустив специальные заявления.

Как ранее писал сайт kp.ru, генсек ОДКБ Станислав Зась призвал к немедленному прекращению огня на границе Киргизии и Таджикистана. Он провел телефонные переговоры с секретарями Совбеза республик, чтобы попросить их остановить столкновения.