Трех российских журналистов задержали в приграничной зоне в Ростовской области

Представители СМИ находились в пограничной зоне без соответствующего разрешения Фото: Александр БОЙКО

В районе села Куйбышево в четверг, 27 января, были задержаны трое российских журналистов. Они оказались в непосредственной близости от границы, в связи с чем были задержаны сотрудниками пограничного управления ФСБ России по Ростовской области.

По данным ТАСС, против журналистов были составлены протоколы по ст. 18.2 КоАП РФ - "Нарушение пограничного режима в пограничной зоне". По данным источника издания, представители СМИ находились в приграничной зоне без соответствующего разрешения.

СМИ, представителями которых являются задержанные журналисты, пообещали в скором времени прояснить ситуацию, выпустив специальные заявления.

Как ранее писал сайт kp.ru, генсек ОДКБ Станислав Зась призвал к немедленному прекращению огня на границе Киргизии и Таджикистана. Он провел телефонные переговоры с секретарями Совбеза республик, чтобы попросить их остановить столкновения.