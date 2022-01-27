В ОДКБ призвали Таджикистан и Киргизию прекратить огонь на общей границе

По данным погранслужбы Киргизии, таджикская сторона игнорирует требования о прекращении огня Фото: REUTERS

Генсек ОДКБ Станислав Зась призвал к немедленному прекращению огня на границе Киргизии и Таджикистана. Он провел телефонные переговоры с секретарями Совбеза республик, чтобы попросить их остановить столкновения.

Как сообщил Зась, у ОДКБ вызывает серьезную обеспокоенность вновь начавшиеся боестолкновения на границе, в результате которых есть раненые.

"Вооруженное противостояние на таджикско-кыргызской границе должно быть немедленно прекращено. Конфликт надо решить исключительно за столом переговоров мирным путем", - заявил Зась.

Он отметил, что ОДКБ готова помочь Таджикистану и Киргизии в решении конфликта и найти пути, которые удовлетворят обе стороны, пишет РИА Новости.

Тем временем, по данным погранслужбы Киргизии, таджикская сторона игнорирует требования о прекращении огня на границе. Как пишет ТАСС со ссылкой на киргизских пограничников, таджикские военные ведут прицельный огонь по ЛЭП и погранзаставам.

Как ранее писал сайт kp.ru, днем 27 января на границе Киргизии и Таджикистана произошла перестрелка между военнослужащими двух стран, сообщили представители Погранслужбы Киргизии. В ПС Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) Киргизии рассказали о том, что обстановка на участке границы с Таджикистаном сейчас напряженная.