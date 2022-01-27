Экс-следователь оценил шансы вдовы Градского вернуть украденные 100 миллионов рублей Фото: Михаил ФРОЛОВ

История вокруг ограбления вдовы Александра Градского больше 10 дней не дает покоя общественности. 16 января из загородного особняка Марины Коташенко украли 100 миллионов рублей. Одного подозреваемого удалось задержать, трое его сообщников в розыске. Не исключено, что они успели скрыться за пределами РФ.

Бывший следователь по особо важным делам при генеральном прокуроре СССР Владимир Калиниченко оценил шансы Коташенко вернуть украденные богатства.

По мнению эксперта, даже с учетом ареста Умеда Джабборова надеяться на положительный исход дела не стоит. Скорее всего, грабители в первые же сутки направились к границе и нашли способ ее перейти, а значит «будут жить долго и припеваючи на деньги музыканта» в другом государстве.

Версию о том, что реальные исполнители преступления могли скрыться за границей, Владимир Калиниченко оценил как «максимально вероятную». Шансов экстрадировать их теперь в Россию, отметил бывший следователь, «крайне мало».

Если версия Калиниченко подтвердится, и преступники действительно успели скрыться, то шансов экстрадировать их почти нет.

- Если преступники скрылись за границей и забрали деньги с собой, это даже выгодно той стране, в которую они уехали. Та страна может их не выдать, — предположил Владимир Калиниченко в беседе с NEWS.ru.

Cкорее всего, грабители поспешили на родину, а значит в «одну из небогатых бывших союзных республик». Просто так с огромными деньгами они жить не смогут, значит смогли решить все вопросы.

- Можно предположить, что половину суммы они отдадут в качестве взятки и будут жить там долго и припеваючи на деньги Градского, - предполагает экс-следователь.

По его мнению, Марине Коташенко не стоит надеяться на возвращение украденных богатств.

Сейчас полицейские работают с задержанным. Им оказался 26-летний Умеджон Жабборов. Он нигде не работал, жил без регистрации и находился в федеральном розыске за разбой, передает Life.

Сейчас мужчина арестован. По словам адвоката, его подзащитный, как и все остальные, пошел на преступление из желания заработать. При этом никому не известно, как грабители в итоге распределили похищенные средства. Джабборову досталась второстепенная роль, передает телеканал "360".