На вдову Градского бандитов мог навести мигрант, который работал в доме

Вдова Александра Градского Марина Коташенко. Фото: Иван МАКЕЕВ

Подмосковная полиция продолжает расследование громкого ограбления вдовы Александра Градского. Напомним, 16 января трое вооруженных мужчин в масках вынесли из загородного дома Марины Коташенко 100 млн рублей. Наличность хранилась в особняке под кроватью.

У следствия, судя по всему, сложилась основная версия налета. Если поначалу были предположения, что ограбление стало инсценировкой или его заказал кто-то из наследников, то теперь склоняются к тому, что наводчиком стал человек из «прислуги».

ТАКСИСТ НА БЕЛОМ «МЕРСЕДЕСЕ»

В Наро-Фоминске в среду арестовали первого задержанного участника ограбления. 27-летний уроженец Таджикистана Умед Жабборов, по версии следствия, был водителем.

По данным kp.ru, Жабборов приехал в Россию на заработки около десяти лет назад. В середине 2010-х отсидел год за попытку дать взятку сотруднику полиции. Потом пару лет работал таксистом в Воронеже. (Там он до сих пор и официально зарегистрирован). Осенью прошлого года перебрался в Москву. По нашим данным - торговал в рыбном отделе одного из магазинов на Алтуфьевском шоссе в Москве.

Машина Жабборова засветилась во время ограбления. Именно на его белом «Мерседесе», выкупленном несколько месяцев назад у земляка, преступники уехали, прихватив 100 миллионов рублей.

- С мигрантом сотрудники полиции общались в первые дни после ограбления, но на тот момент улик, чтобы его задержать, еще не было, - рассказал kp.ru источник в правоохранительных органах. - Но позже стало известно, что Жабборов внезапно разбогател, отдав крупный старый долг. А потом и вовсе исчез.

Мужчину объявили в розыск и задержали в метро.

- Жабборов отвечал за транспорт. Именно он находился за рулем «Фольксвагена», который врезался в «Лексус» вдовы Градского, а затем подхватил подельников на своем белом «Мерседесе», - говорит источник.

По словам нашего собеседника, если в первые часы после задержания Жабборов говорил, что об ограблении ничего не слышал, то теперь уже начал давать показания. Он назвал имена еще троих участников нападения. (Они также уроженцы Таджикистана). Однако, судя по всему, все трое уже успели покинуть пределы России. Один так и вовсе улетел из страны чуть ли не в день ограбления, сразу после раздела денег.

- По словам Жабборова, за Коташенко они следили несколько дней. Место на съезде с ЦКАД, где должна была произойти постановочная авария, выбрали заранее. Потому что там еще нет камер видеонаблюдения.

Фото: Алексей СТЕФАНОВ

ЖЕЛАНИЕ СОРВАТЬ БОЛЬШОЙ КУШ

Итак, преступников, принимавших непосредственное участие в ограблении, было четверо. Трое «неизвестных в масках» и водитель, Жабборов. Однако полиция ищет еще как минимум одного человека. Судя по всему, бандитов на дом вдовы Градского навел кто-то из земляков, работающих в закрытом поселке Мишуткино.

- В поселке работает много приезжих из Таджикистана и Узбекистана, - рассказывает kp.ru адвокат Станислав Рыбчинский, подполковник полиции в отставке, работавший в отделе по борьбе с организованной преступностью. - Я это прекрасно знаю, потому что в поселке живет одна из моих клиенток. Эти люди помогают по дому, ухаживают за участками, выгуливают собак. Кто-то снимает в соседней деревне жилье и каждый день приезжает на работу, обслуживая несколько домов, кто-то живет вместе с хозяевами. Работают у одних и тех же людей по многу лет, все знают о своих хозяевах и регулярно общаются с земляками. При этом, насколько я знаю, у большинства не очень высокие заработки. До 50 тысяч рублей в месяц. А вокруг - очень богатые люди. Наверное, у кого-то может возникнуть желание - как в фильме у Гая Ричи - однажды сорвать большой куш.

Как нам стало известно, последние несколько лет в доме Градского работал мужчина, тоже уроженец Таджикистана. Его в свое время нанимал непосредственно сам певец. Однако ограбление, напомним, было совершено в доме Марины Коташенко, которой Градский в свое время купил двухэтажный особняк на соседней улице. Полиция вот уже больше полутора недель проверяет все возможные связи имевшего доступ в оба дома персонала с Жабборовым и его «коллегами».

Умеджону Жабборову 27 лет. Он уроженец Согдийской области Таджикистана.

«ПЕХОТУ» МОГУТ НАНИМАТЬ ВТЕМНУЮ»

На первый взгляд, может сложиться ощущение, что ограбление совершили «неквалифицированные» преступники, дилетанты. Иначе как можно объяснить, что с места преступления «братва» уехала на машине, которая очень быстро привела к одному из преступников? Эксперты-то, размышляя, как налетчики уходили от погони, считали, что те в процессе поменяли несколько машин…

- На самом деле масштаб и уровень подготовки говорит о том, что преступники были опытными, - считает Станислав Рыбчинский. - На такие подготовленные преступления идут, только получив точную наводку. По своей практике работы в милиции могу сказать - инкассаторов грабят, например, в момент, когда в машине собрана максимально возможная сумма. Без инсайда изнутри системы такое невозможно.

- По вашему опыту, какую долю мог получить наводчик, какую - остальные участники шайки?

- По-разному бывает. Кто-то распределяет между преступниками роли, но при этом часть этих людей может использовать и втемную. Могут набрать «пехоту», объяснив: ты просто сделаешь то-то и то-то, получишь за это, скажем, 300 тысяч рублей. Человек и знать не будет, что на самом деле они должны унести 100 миллионов рублей.

- Но прокололись в итоге банально на машине…

- Да. Так бывает. Это от жадности. Или от небольшого ума. Кто-то после преступления жжет машины, а кто-то, даже взяв хорошие деньги, пытается продать авто за любые копейки… Опять же, в моей практике был случай: преступники после дела поменяли номерные знаки - прям под камерами, а старые не выбросили, положили в багажник. Ну их, понятно, отследили по записям до места смены номеров, а дальше вели уже с новыми номерами. И задержали. Так что по-разному бывает.

А В ЭТО ВРЕМЯ: ВЕРСИЯ ДРУГА

«Они не у постели умирающего Градского были, а обнимали сейф»

В свою очередь известный журналист Андрей Караулов, бывший соседом и другом Александра Градского, предполагает, что к нападению на Коташенко может быть причастен старший сын покойного певца. Об этом он рассказал в интервью Дмитрию Гордону.

- Сто миллионов рублей (которые лежали в квартире Градского, - Авт.) - это же на четверых детей. Саша завещания не оставил. Эти деньги перешли как бы на ответственное хранение к ней, как к жене, потому что они вместе жили, а не к тем детям. Но это же на всех. Я думал, что они зайдут через уголовное дело, что будет заявление от Дани и Маши (старшие дети Градского от предыдущего брака) - что в сейфе что-то было…

По словам Караулова, его всегда возмущало отношение родных к Александру Градскому.

- Они в пятницу не у постели умирающего Градского были, папы и мужа, а обнимали сейф. (В пятницу, 26 ноября 2021 года, певец был госпитализирован. Через два дня он скончался от осложнений, вызванных ковидом, - Авт.). Один в дверь скребся, а Марина звонила Барщевскому (адвокату, - Авт.): «что мне делать»? Так было. Сашка с этой публикой жить не хотел. Каждый месяц приезжали дети: пап, дай денег! Одну такую встречу моя жена записала на диктофон. Если кто пойдет в суд, так мы пленку покажем - как они его грабили всю жизнь, потому что вообще ничего не умеют. Сам виноват. Мы все приводит в дом своих убийц сами.