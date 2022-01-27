Президент Молдавии надеется на мирное урегулирование конфликта в Восточной Европе

Президент страны сообщила, что молдавские госучреждения проводят анализ ситуации Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Молдавии Майя Санду заявила, что надеется на мирное урегулирование конфликта в Восточной Европе. По ее словам, на данный момент анализ заявлений разных стран и международных организаций, а также события в регионе позволяют предположить, что существует риск вооруженного противостояния.

"Мы можем анализировать заявления, которые делают на уровне стран и международных организаций, из этого очевидно, что существует риск войны. Мы надеемся, что будет найден демократический выход, но нельзя исключать риска военных действий", - заявила Санду в эфире телеканала TV8.

По словам президента, в Молдавии следят за ситуацией, анализируют ее и просчитывают все риски, учитывая даже худшие сценарии. Хотя, подчеркнула Санду, в стране все же надеются на мирное решение событий.

Как ранее писал сайт kp.ru, современные отношения Москвы и стран Запада напоминают «холодную войну». Такое заявление сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отметив, что причиной этому стал госпереворот, который произошел на Украине в 2014 году.