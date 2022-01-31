Японский истребитель F-15 пропал с радаров

Японский истребитель пропал с радаров во время полета Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Истребитель F-15 японских Сил самообороны пропал с радаров во время полета в районе префектуры Исикава на побережье Японского моря. Об этом сообщил местный телеканал NHK.

Уточняется, что авиасудно взлетело с базы Комацу, после чего связь с ним пропала.

В стране допускают, что истребитель упал. Береговая охрана в порту Канадзава отправит катера к предполагаемому месту падения.

Истребители этой модели используются в Японии для сопровождения иностранных самолетов, пролетающих рядом с границей страны.

Напомним, ранее неподалеку от поселка Дубки в Ульяновской области военный вертолет совершил жесткую посадку. Он сел на лед реки во время выполнения планового полета. Вероятно, причиной происшествия стал техническая неисправность машины. Экипаж вертолета летел из аэропорта «Мулино» в Ульяновск. Министерство обороны России сообщило, что в результате произошедшего погиб один человек. Это был один из членов экипажа. Остальные получили травмы различной степени тяжести, их доставили в больницу.