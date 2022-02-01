"Ъ": Генпрокуратура готовит предложения об аннулировании ошибочных штрафов с дорожных камер Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Генпрокуратура РФ предлагает аннулировать штрафы, которые вынесли в период некорректной работы камер, даже без заявлений пострадавших граждан. Поправки ведомство подготовит к закону «Об автодорогах и о дорожной деятельности».

Как передает «Коммерсант» со ссылкой на информацию ведомства, в Генпрокуратуре заявили, что дорожные камеры иногда используют для «получения дополнительных доходов региональными органами власти и предпринимателями», что стало известно по итогам проверки комплексов автоматической фиксации в прошлом году.

Ведомство предлагает изменить законодательство для более удобного аннулирования ошибочных штрафов.

Отмечается, что в 2021 году региональные прокуроры проверяли законность использования дорожных камер, а также правомочность договоров на эксплуатацию систем фиксации нарушений правил дорожного движения. В результате выяснилось, что «ситуация в данной сфере продолжала оставаться тяжёлой».

Сообщается, что по меньшей мере в 14 российских регионах обнаружили камеры, установленные за пределами мест концентрации ДТП.

Напомним, за 2020 год камеры фотовидеофиксации выявили 145 млн нарушений на российских дорогах. Ранее сайт kp.ru подробно рассказывал, как оспорить штраф ГИБДД с камеры.