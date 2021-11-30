Камеры фотовидеофиксации выявили за прошлый год 145 млн нарушений на российских дорогах

В России не только выросло число камер, но и расширились возможности системы Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Система фотовидеофиксации появилась на российских дорогах еще в 2008 году. Однако каждый год она все больше совершенствуется и позволяет выявлять все больше нарушений ПДД. Об этом во время программы «Россия в движении» на Радио «Комсомольская правда» рассказал генерал-майор полиции Владимир Кузин.

«За прошлый год у нас в стране выявлено почти 145 млн правонарушений. Это огромная цифра. Это говорит о том, что на сегодняшний день, конечно, этой сфере уделяется повышенное внимание, ведётся ее совершенствование и модернизация», - заявил Владимир Кузин.

При этом эксперт напомнил, что в этом году была упрощена система подачи заявления на обжалование того или иного штрафа, выписанного на основе данных комплексов фото- или видеофиксации. По словам Владимира Кузина, теперь водитель может подать заявку в электронном виде через портал Госуслуг. Решение по заявке приходит также в электронном виде в личный кабинет на Госуслугах. Однако, по словам представителя Госавтоинспекции, эта функция не пользуется большой популярностью у автомобилистов.

«Я бы не сказал, что граждане активно пользуются этим сервисом, потому что, в основном, решения о штрафе выносятся совершенно объективно. К примеру, в этом году, по данным на ноябрь месяц поступило всего 26 тысяч жалоб», - пояснил генерал-майор полиции.

Также Владимир Кузин напомнил, что в России не только выросло число камер, но и расширились возможности системы. Если раньше комплексы фиксировали только превышение водителями скорости, то теперь снимают водителей, проезжающих на красный сигнал светофора, выезжающих на обочину, автомобилистов с выключенными фарами и так далее.

Кроме того, в Госавтоинспекции добавили, что сейчас начинают использоваться видеосистемы, установленные на летательных аппаратах: квадрокоптерах или вертолетах.

«Это, конечно, позволяет контролировать движение транспортных средств и передавать эту информацию патрульным экипажам», - объяснил Владимир Кузин, подчеркнув, что широко такие методы фиксации пока не используются.