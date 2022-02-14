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Спорт14 февраля 2022 9:53

МОК решил не проводить церемонию награждения призеров командного турнира фигуристов на Олимпиаде в Пекине

Организация отменит церемонию, если в медали в одиночном катании попадет Камила Валиева
Елена ГИЛЬМАНОВА
Елена ГИЛЬМАНОВА
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МОК решил не проводить церемонию награждения призеров командного турнира фигуристов на Олимпиаде в Пекине

МОК решил не проводить церемонию награждения призеров командного турнира фигуристов на Олимпиаде в Пекине

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) принял решение не проводить церемонию награждения призеров командного турнира фигуристов на Олимпиаде в Пекине.

Кроме того, как сообщили в МОК, если российская фигуристка Камила Валиева попадет на пьедестал Олимпиады в Пекине в женском одиночном катании, то церемония награждения также не состоится.

«Если Валиева финиширует в тройке лучших спортсменок в женском одиночном катании, во время зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине не будет ни цветочной церемонии, ни церемонии награждения», - отмечено в пресс-релизе организации.

Напомним, награждение перенесли из-за допинг-пробы Камилы Валиевой, отобранную еще в декабре 2021 года. Как писал сайт kp.ru, российская фигуристка продолжит выступление в личном первенстве на Олимпиаде в Пекине. Соответствующее решение принял Спортивный арбитражный суд в понедельник, 14 февраля.