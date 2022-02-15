Лавров заявил о кризисе доверия в отношениях стран ОБСЕ

Глава МИД России Сергей Лавров Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Кризис доверия между государствами - участницами ОБСЕ углубляется. Об этом заявил сегодня, 15 февраля министр иностранных дел России Сергей Лавров на переговорах с действующего председателя ОБСЕ, главы МИД Польши Збигневом Рау.

Рау прибыл в Россию с визитом в качестве председателя ОБСЕ. Прошлая встреча Лаврова и Рау состоялась в 2021 году в Нью-Йорке на полях недели высокого уровня 76-й сессии Генассамблеи ООН.

«В ходе переговоров будут обсуждаться текущие задачи ОБСЕ по трем направлениям безопасности — военно-политическому, экономико-экологическому и гуманитарному, а также планы работы организации в 2022 году», — уточняли накануне в российском МИД.

Как отметил сегодня сам Лавров, за прошедшие годы накопилось множество проблем, подрывающих сами основы создания ОБСЕ - те цели, которые главы стран перед этой организацией изначально поставили. А конкретно - быть организацией сотрудничества, диалога и достижения компромиссов.

Как ранее писал kp.ru, в прошлом году Лавров тоже заявлял о кризисе доверия между государствами ОБСЕ. В организации стала преобладать конфронтация, отметил дипломат