Около 10 тысяч гектаров лесных угодий собираются восстановить власти Удмуртии

В Удмуртии восстановят 10 га леса Фото: Татьяна КАЧУРА

Для восстановления лесного фонда Удмуртии, уменьшающегося под влиянием деревообрабатывающей промышленности, необходимо высадить 9,9 тысячи гектара леса. Как сообщает Udm-info, эти цифры прозвучали на встрече Председателя Правительства Удмуртии Ярослава Семенова и министра природных ресурсов и охраны окружающей среды республики Дениса Удалова с главой Рослесхознадзора.

В ходе разговора власти Удмуртии отчитались о привлечении свыше 16 млрд рублей инвестиций в область производства древесины. Благодаря этим вложениями бюджет пополнился примерно на 2 млрд рублей. Но лесной фонд теперь необходимо восполнить.

В ближайшем будущем специалисты начнут инвентаризацию лесов, которая поможет точнее оценить, где именно требуется высадка. В настоящее время информация имеется только о 78% лесного фонда. В текущем году инвентаризация пройдет в Завьяловском лесничестве, а в 2023-2024 гг планируется обследовать еще пять лесничеств Удмуртии.

Напомним, что недавно в республике был разработан документ, который включает в себя план тушения лесных пожаров. И Удмуртия активно готовится к новому пожароопасному периоду.

«Огромную роль в подготовке играет техника, поступившая в республику по нацпроекту «Экология» - 89 единиц лесопожарной и лесохозяйственной техники, 137 единиц оборудования. В частности, с ее помощью идет патрулирование и расчистка лесов, прокапываются минерализованные полосы, отделяющие населенные пункты от лесного массива. И, конечно, все это оборудование работает на тушениях.», – отметил Ярослав Семенов на своей странице «ВКонтакте».