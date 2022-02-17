В МИД Британии опубликовали карту "вторжения" России на Украину Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Минобороны Великобритании опубликовали карту "вторжения" России на Украину, указав в ее названии президента РФ Владимира Путина.

На схеме под названием "Возможная ось вторжения президента Путина" при помощи стрелок изображаются две фазы наземного наступления.

Первая, как считают британские военные, включает направления с западных регионов России на Киев и Днепр, с Крыма - вдоль Азовского побережья и с Белоруссии на Киев. Второй фазой предусматривается движение из Днепра на Винницу, а также из Крыма по направлению к Одессе. При этом британский МИД пишет, что схемы "приводятся исключительно с иллюстративными целями".

Схема "российского вторжения" по версии Минобороны Великобритании

Следует отметить, что США и страны Запада в последнее время приписывают России желание "вторгнуться" в Украину. При этом в Москве эти заявления категорически отрицают, отмечая, что у РФ нет таких планов.

Как ранее писал kp.ru, президент США Джо Байден заявил, что на 16 февраля 2022 года Россия якобы запланировала "вторжение" на Украину. При этом европейцы разошлись в оценках сроков "вторжения", а также не разделили мнение американского главы о том, что эскалации не избежать.