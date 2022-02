Умер Гэри Брукер, лидер рок-группы Procol Harum Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В возрасте 76 лет из жизни ушел британский рок-музыкант, автор и исполнитель песен, а также лидер группы Procol Harum Гэри Брукер. Об этом говорится в заявлении на сайте рок-группы. Где уточняют, что артист скончался в Великобритании.

«С глубочайшим сожалением мы должны объявить о смерти 19 февраля 2022 года Гэри Брукера, обладателя ордена Британской империи, певца, пианиста и композитора Procol Harum, яркого, незаменимого лучика в музыкальной индустрии», - говорится в сообщении, где также заявляют, что музыкант проходил лечение от рака, однако «мирно скончался дома».

Гэри Брукер начал свою музыкальную карьеру в 60-х годах в Великобритании. Этот музыкант является основателем сразу нескольких групп: Paramaounts и Procol Harum. Кроме того, он писал песни для Rhythm Kings. Среди известных песен его рок-группы можно назвать Something Following Me, A Whiter Shade of Pale, а также Wish Me Well.