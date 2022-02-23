Зеленский предложил ввести режим ЧП на Украине с 24 февраля 2022 года

Владимир Зеленский Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский предложил Верховной Раде ввести режим ЧП в стране с четверга, 24 февраля 2022 года. Согласно предложению главы государства, режим стоит ввести с 1:00 по московскому времени и на 30 дней.

- Ввести на территории Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Житомирской, Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковской, Киевской, Кировоградской, Львовской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Ровенской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Херсонской, Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой, Черниговской областей, города Киева чрезвычайное положение с 00 часов 00 минут (01.00 мск) 24 февраля 2022 года сроком на 30 суток, — говорится в тексте указа украинского лидера.

Ранее аналогичное решение принял Совет национальной обороны и безопасности (СНБО) Украины. Об этом заявил на брифинге секретарь СНБО Алексей Данилов. Режим ЧП предлагается установить на территории всей Украины, за исключением Луганской и Донецкой областей. Он будет действовать в течение 30 дней, однако при необходимости президент Украины может его продлить еще на месяц. Как уточнил Данилов, чрезвычайное положение предполагает усиление охраны общественного порядка, ограничение движения транспорта и его осмотр, проверка документов у граждан.