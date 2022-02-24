Зеленский заявил о попытке инициировать разговор с Путиным Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что 23 февраля пытался инициировать разговор с российским лидером Владимиром Путиным. Однако, по его словам, ответ от российского коллеги он так и не получил.

- Я инициировал телефонный разговор с президентом Российской Федерации. Результат - тишина. Хотя тишина должна быть на Донбассе, - сказал Зеленский по-русски в своем видеобращении. Оно опубликовано на официальном сайте его офиса.

Украинский лидер также добавил, что готов говорить о безопасности Украины с российской стороной в разных форматах.

До этого Зеленский заявлял, что неоднократно предлагал российскому лидеру Владимиру Путину провести переговоры. Как писал сайт kp.ru, ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Путин не соглашается на переговоры с Зеленским до Донбассу, потому что этот вопрос нужно решать напрямую с властями ЛНР и ДНР.