Мэр Борисполя заявил, что взрывы у аэропорта осуществляли украинские ПВО Фото: REUTERS

Мэр Борисполя Владимир Борисенко объяснил взрывы в районе аэропорта, уточнив, что звуки взрывов в городе были стрельбой украинской артиллерии по летательным аппаратам.

Борисенко также призвал граждан не поддаваться панике, а доверять только проверенной информации из официальных источников.

«Вы слышали взрывы. Спокойно, это работает наша армия по неизвестным летательным аппаратам. Хорошо, что вы следите и переживаете ... Не исключено, что выключат связь. Еще раз, в Борисполе работает наше ПВО», - заявил градоначальник.

Напомним, ранее поступила информация о звуках, похожих на взрывы. Средства массовой информации называли Киев, а также в ряде других украинских городов Украины, в том числе в Одессе и Харькове. Кроме того, стало известно о взрывах и стрельбе в районе киевского международного аэропорта «Борисполь».