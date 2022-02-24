Reuters: В Киеве слышны взрывы Фото: REUTERS

В Киеве слышны громкие звуки, которые напоминают артиллерийский обстрел. Об этом передает Reuters со ссылкой на очевидца.

Как передает ТАСС со ссылкой на корреспондента с места событий, взрывы слышны в районе аэропорта Борисполь под Киевом. По данным агентства УНИАН, после 05:00 (06:00 по московскому времени), кроме Киева взрывы были слышны и в ряде других украинских городов Украины.

Корреспонденты CNN, находящиеся в Киеве, в прямом эфире сообщил о том, что слышали серию взрывов. «Несколько минут назад мы слышали поток громких взрывов», - заявила журналистка Кларисса Уорд, однако в ходе прямого включения на фоне выступления ни одного звука взрыва не прозвучало.

Ранее в воздушном пространстве Украины ограничены полеты гражданской авиации.