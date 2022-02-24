Московская биржа возобновит торги 24 февраля с 10:00 Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Московская биржа сообщила о возобновлении торгов в четверг, 24 февраля, с 10:00.

«Возобновление торгов с 10:00, 9:50 старт аукционов открытия, системы доступны для снятия заявок», - говорится в сообщении торговой площадки.

Однако позже торги акциями на Мосбирже были снова приостановлены.

Напомним, сегодня, 24 февраля, Московская биржа объявила о приостановке торгов на всех рынках, уточнив, что о возобновлении торгов будет сообщено дополнительно. Это произошло вскоре после открытия торгов, когда российский рынок акций и рубль упали до установленных Мосбиржей границ. Как писал сайт kp.ru, на фоне объявления о специальной операции в Донбассе курс доллара превысил отметку в 84 рубля, что произошло впервые с апреля 2016 года, а курс евро поднялся выше 95 рублей, что произошло впервые с декабря 2014 года.

Еще в понедельник, 21 февраля, из-за обострения ситуации на Украине и признания Россией независимости республик Донбасса российский фондовый рынок по итогам основных торгов упал на 10,5%, а курсы европейской и американской валю выросли по отношению к рублю.