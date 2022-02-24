Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортОлимпиада 2022КолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортОлимпиада 2022КолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
-2°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Экономика24 февраля 2022 5:08

Московская биржа объявила о приостановке торгов на всех рынках

О возобновлении торгов будет сообщено дополнительно
Елена ГИЛЬМАНОВА
Елена ГИЛЬМАНОВА
Комментарии (17)Комментарии (17)(17)
Московская биржа объявила о приостановке торгов на всех рынках

Московская биржа объявила о приостановке торгов на всех рынках

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В четверг, 24 февраля, Мосбиржа объявила о приостановке торгов на всех рынках, уточнив, что о возобновлении торгов будет сообщено дополнительно.

«Торги на всех рынках приостановлены. О возобновлении будет сообщено дополнительно», - говорится в сообщении Мосбиржи.

Сообщается, что вскоре после открытия торгов в четверг, 24 февраля, российский рынок акций и рубль упали до установленных Мосбиржей границ.

Напомним, сегодня, 24 февраля, на фоне специальной операции в Донбассе курс доллара превысил 84 рубля, что произошло впервые с апреля 2016 года, а курс евро поднялся выше 95 рублей впервые с декабря 2014 года.

Как писал сайт kp.ru, еще в минувший понедельник, 21 февраля, на фоне обострения ситуации на Украине и признания Москвой независимости республик Донбасса российский фондовый рынок по итогам основных торгов упал на 10,5%, а курсы евро и доллара также выросли по отношению к рублю.