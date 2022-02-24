Московская биржа объявила о приостановке торгов на всех рынках Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В четверг, 24 февраля, Мосбиржа объявила о приостановке торгов на всех рынках, уточнив, что о возобновлении торгов будет сообщено дополнительно.

«Торги на всех рынках приостановлены. О возобновлении будет сообщено дополнительно», - говорится в сообщении Мосбиржи.

Сообщается, что вскоре после открытия торгов в четверг, 24 февраля, российский рынок акций и рубль упали до установленных Мосбиржей границ.

Напомним, сегодня, 24 февраля, на фоне специальной операции в Донбассе курс доллара превысил 84 рубля, что произошло впервые с апреля 2016 года, а курс евро поднялся выше 95 рублей впервые с декабря 2014 года.

Как писал сайт kp.ru, еще в минувший понедельник, 21 февраля, на фоне обострения ситуации на Украине и признания Москвой независимости республик Донбасса российский фондовый рынок по итогам основных торгов упал на 10,5%, а курсы евро и доллара также выросли по отношению к рублю.