Российские туроператоры предложили помощь застрявшим на юге страны туристам Фото: Иван ВИСЛОВ

Российские туроператоры предложили помощь туристам, которые не могут вернуться домой в связи с объявленным в четверг, 24 февраля, закрытием ряда аэропортов в южных регионах России.

Как передает «Интерфакс», гендиректор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин сообщил, что на сегодняшний день ведутся переговоры с отелями на черноморском побережье о минимальной оплате за номер. Таким образом, застрявшие на юге России граждане смогут продлить пребывание на курортах Крыма и Кубани.

«Туристам, которые еще не выехали на курорты юга, мы рекомендуем оставаться дома, переносить поездку или аннулировать тур. Возврат будет полный, 100 процентов», - заявил гендиректор туроператора.

Напомним, сегодня, 24 февраля, Росавиация объявила о введении ограничений на работу 12 аэропортов на юге страны, уточнив, что данное решение принято в связи со сложившийся обстановкой на Украине. Как сообщал сайт kp.ru, работа воздушных гаваней будет ограничена до 2 марта текущего года.