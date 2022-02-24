Росавиация ввела ограничения на работу 12 аэропортов на юге России

Росавиация ввела ограничения на работу 12 аэропортов юга России Фото: Иван ВИСЛОВ

В связи со сложившийся обстановкой на Украине полеты в ряд российских аэропортов ограничены. Об этом в четверг, 24 февраля, сообщила Росавиация, указав, что речь идет об авиагаванях юга страны, работа которых будет ограничена до 2 марта 2022 года.

«В связи с осложнением обстановки вокруг ситуации на Украине с 24 февраля 2022 года 03.45 часов по московскому времени полеты в ряд аэропортов на юге России временно ограничены. Ограничение действует до 03.45 мск 02 марта 2022 года», - говорится в заявлении ведомства.

Как уточняется, временно приостановлена работа аэропортов: Краснодар (Пашковский), Ростов (Платов), Анапа (Витязево), Геленджик, Орел, Курск, Симферополь, Ставрополь, Белгород, Элиста, Брянск, Воронеж.

«Авиационные власти России настоятельно не рекомендуют пассажирам ближайших рейсов и встречающим прибывать в аэропорты», - отмечается в заявлении.

Напомним, накануне украинские власти приняли решение ограничить полеты гражданских самолетов над всей территорией своей страны, указав на наличие потенциальной угрозы.