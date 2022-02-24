Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров рассказал о создании внепартийной организации помощи гражданам Донбасса

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров рассказал журналистам о создании внепартийной общественной организации помощи гражданам Донбасса. Инициативу о создании такой организации озвучил герой России Александр Баранов.

- Александр Иванович не понаслышке знает, что такое военные действия. Как тяжело приходится людям, которые выносят тяготы войны, лишаются своего крова, своих родных и близких. И сегодня, я уверен, все российское общество объединилось вокруг решения президента страны, нашего лидера Владимира Владимировича Путина поддержать Донецкую народную республику, Луганскую народную республику. Жители этих республик хотят всего лишь одного – сохранить свою жизнь, свою традицию, свой отчий дом, родную землю, иметь право жить на своей земле в соответствии со своими устремлениями, со своими традициями и принципами, - рассказал Дмитрий Игоревич.

По словам губернатора, жители Донецка и Луганска оказались под угрозой колоссальной агрессии – на их земле разрываются снаряды и мины, гибнут защитники родной земли и мирные жители. К тому же. В этой ситуации Самарская область одной из первых заявила о готовности оказать помощь жителям Донецкой и Луганской народных республик.

- Как вы знаете, уже доставлен гуманитарный груз. Он был доставлен в приграничную территорию, в Ростовскую область. И уже в ближайшее время он будет доставлен жителям ДНР и ЛНР. В кратчайшие сроки мы собрали здесь все, что необходимо людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, которых лишают даже воды, - рассказал губернатор.

За несколько дней на призыв о помощи гражданам Донбасса откликнулось большое количество волжан, многие из которых готовы предложить не только материальную помощь, но и помочь в уходе за детьми и пожилыми людьми.

- Это действительно по-самарски. Помощь в характере всего российского народа, но самарские жители проявили наибольшую активность, - с гордостью подчеркнул Азаров.

Глава региона согласился возглавить организацию по помощи беженцам и напомнил, что президентом Владимиром Путиным уже дано поручение Вооруженным силам России о поддержании мира на территории ДНР и ЛНР. Именно так будут защищены жизни мирных людей.