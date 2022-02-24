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Общество24 февраля 2022 15:07

Первый день весны в Москве будет теплым и солнечным

Метеорологи сообщили, что весна в Москве наступила раньше срока
Андрей ЧЕРНЕНКО
Андрей ЧЕРНЕНКО
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Метеорологи сообщили, что весна в столичном регионе наступила раньше срока

Метеорологи сообщили, что весна в столичном регионе наступила раньше срока

Фото: Иван МАКЕЕВ

По температурным показателям весна в столице и Подмосковье в этом году наступила раньше срока. Первый день календарной весны тоже будет теплым, а главное – солнечным

"С началом весны власть над погодой перейдет к антициклону, воздух прогреется от 0 до 5 градусов тепла, осадков 1 марта не ожидается", - рассказывает РИАМО со ссылкой на "Метеоновости".

Отмечается, что климатическая весна чаще всего наступает в Москве и области 27 марта, когда температура воздуха преодолевает нулевую отметку.

Москвичи всю неделю 21-27 февраля будут радоваться весенней погоде. Об этом рассказал ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. Синоптик заявил, что до конца календарной зимы российская столица будет оставаться в атмосфере метеорологической весны.

Стремительно идет весна, несмотря на климатические качели. Самые красивые подтверждения можно увидеть, не выезжая из Москвы - под открытым небом расцвели первые подснежники.