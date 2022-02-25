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Политика25 февраля 2022 6:18

Спикер Совфеда Матвиенко заявила, что военная спецоперация России призвана остановить милитаризацию Украины

Специальная операция РФ преследует целью прекращение войны, отметила Валентина Матвиенко
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
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Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Специальная военная операция России призвана остановить милитаризацию Украины, заявила сегодня, 25 февраля спикер Совфеда России Валентина Матвиенко на VII межпарламентском форуме "Таджикистан-Россия: потенциал межрегионального сотрудничества".

"На основе договоров, подписанных Россией с Донецкой и Луганской народными республиками, о взаимной помощи и сотрудничестве, была объявлена специальная военная операция, чтобы понудить к миру, остановить проходящую активным образом милитаризацию Украины, нам просто не оставили другого выбора", – отметила Матвиенко.

Напомним, утром 24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что в ответ на обращение глав республик Донбасса им принято решение о проведении специальной военной операции. Глава государства подчеркнул, Москва не планирует оккупацию украинских территорий.

В Минобороны России сообщили, что российские военные не наносят удары по городам Украины, высокоточными средствами производится вывод из строя военной инфраструктуры. Мирному населению ничего не угрожает, отметили в ведомстве.

Ранее, 21 февраля Путин подписал указ о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик. С их руководителями были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.