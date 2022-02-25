В МЧС России сообщили, что работа по приему беженцев из Донбасса завершится в выходные

В МЧС сообщили, что работа по приему беженцев из Донбасса завершится в выходные Фото: Михаил ФРОЛОВ

В предстоящие выходные работа по приему беженцев из Донбасса будет завершена, стало известно сегодня, 25 февраля, в ходе заседания оперативного штаба под руководством врио главы МЧС России Александра Чуприяна.

По информации МЧС, в настоящее время на территории 15 субъектов России в 232 пунктах временного размещения разместили примерно 17,5 тысяч человек.

"Сегодня в Ростовскую область должны прибыть еще 764 человек из Луганской народной республики. В движении находится два железнодорожных состава, которые направляются в Орловскую и Тульскую области. Спланированы еще два поезда для возможной доставки граждан в Калужскую и Новгородскую области", - уточнили в пресс-службе МЧС России.

Как ранее писал rostov.kp.ru, прибывшие в Ростовскую область беженцы рассказали, что желающих покинуть Донбасс очень много. К доставке людей привлекли 150 автобусов, пять электропоездов и пять поездов дальнего следования.