Кадыров назвал вводимые Западом санкции из-за ситуации на Украине "байденовскими баснями"

Глава Чечни Рамзан Кадыров Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Санкции, вводимые в отношении России из-за спецоперации по демилитаризации Украины, являются "байденовскими баснями", заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.

Также он добавил, что ему под этими ограничениями жить комфортно.

Напомним, ранее американский лидер Джо Байден заявил, что новые антироссийские санкции ударят по аэрокосмической промышленности – в том числе, по возможности создания кораблей. Также он уточнял, что санкции США и союзников приведут к ограничению импорта Россией высокотехнологичной продукции на 50%, что негативно отразится на "возможности модернизации военной отрасли России".

23 февраля 2022 года Евросоюз ввел новые антироссийские санкции по той причине, что Россия признала суверенитет ДНР и ЛНР. В пакет ограничений вошли четыре направления: персональные санкции в отношении 351 депутата Госудумы, 27 физлиц и компаний, ограничение доступа РФ и российского правительства к финрынку европейских страны, а также запрет для компаний из Европы на проведение любых экономических операций с ЛНР и ДНР.