Отделения Сбербанка в выходные 26 и 27 февраля будут работать по графику будних дней

Сбербанк объявил об изменении времени работы своих отделений в выходные дни 26 февраля и 27 февраля. Для удобства клиентов отделения банка в субботу и воскресенье будут работать по графику будних дней. Все услуги кредитной организации оказываются в обычном режиме, без сбоев и ограничений.

Уточнить график работы Сбербанка можно на сайте, выбрав на интерактивной карте интересующее отделение, а также в мобильном приложении СберБанк Онлайн.

Ранее представители Сбербанка подтвердили, что западные санкции, введенные в связи с последними событиями на Украине, не затронули текущую работу банка. Все сервисы, несмотря на ажиотажный спрос клиентов, продолжают работать в обычном режиме. Для клиентов Сбера, как и прежде, доступны все банковские операции.

Клиенты могут обменять валюту по текущему курсу в мобильном приложении Сбера либо в отделениях банка. Все рублевые и валютные средства, размещенные на счетах вкладчиков, доступны по первому требованию, и клиенты могут снять их в банкоматах либо получить в кассах отделений. Картами Сбербанка можно без ограничений пользоваться за границей, сервисы ApplePay и GooglePay, как и раньше, доступны для оплаты.