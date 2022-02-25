В сети появилось видео российских военных у Чернобыльской АЭС Фото: REUTERS

Российские военные дошли до Чернобыльской АЭС. У зоны отчуждения не прозвучало ни единого выстрела.

Бойцы украинской Нацгвардии просто сложили оружие, но покидать своих позиций не стали. Они попросили разрешения продолжить несение службы по охране зоны отчуждения. Теперь безопасность охраняется сразу двумя подразделениями: солдатами нацгвардии и подразделениями Воздушно-десантных войск России. А это значит, что на опасном объекте не произойдет никаких диверсий, сообщает Пятый канал.

Территорию возле Чернобыльской атомной станции российская армия взяла под контроль накануне. Этот факт подтвердил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Станция работает в штатном режиме, радиоактивный фон не превышает допустимых значений.

Ранее советский и российский режиссер, политик Владимир Бортко дал совет украинскому народу.

- Значит, я бы посоветовал изменить свое правительство, вот это, пожалуй, все, что нужно сделать. Из-за этого идет война, - сказал он в беседе с NEWS.ru.

Тем временем политолог, международный эксперт, директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов назвал спецоперацию на Украине «историческим событием». Если бы российский лидер с этим помедлил, «следующим шагом было бы все то же самое, но только на территории России», заявил «360» эксперт.