Евросоюз приостанавливает соглашение об упрощении визового режима с Россией с 28 февраля 2022 Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Евросоюз решил приостановить действие соглашения об упрощении визового режима с Россией с понедельника, 28 февраля.

«Применение ряда положений соглашения между Евросоюзом и Российской Федерацией об упрощении порядка выдачи виз гражданам ЕС и РФ приостанавливается с 28 февраля 2022 года», – сообщается на сайте официального журнала ЕС.

Как уточняется в сообщении, упрощенный визовый режим будет приостановлен для дипломатов, чиновников, членов официальных делегаций, бизнесменов и членов парламентов. Начиная с 1 марта они будут получать визы по стандартной процедуре, оплачивая консульский сбор.

Как писал сайт kp.ru, 25 февраля Евросоюз вслед за Великобританией и США ввел в действие второй пакет санкций против России. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель сообщил, что в санкционный список Брюсселя решили включить президента России Владимира Путина и министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. Это означает, что их активы в Европе должны быть заморожены. О наличии таких активов самому Боррелю неизвестно.