Агентство S&P понизило долгосрочный кредитный рейтинг Украины Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Международное рейтинговое агентство S&P понизило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг Украины.

Согласно сообщению на сайте агентства, суверенный кредитный рейтинг страны в иностранной и национальной валютах был снижен с «B» до «B-». Краткосрочный рейтинг Украины в иностранной и национальной валютах подтвержден на уровне «В».

Сообщается, что рейтинги помещены в список CreditWatch с негативным прогнозом.

Ранее рейтинговое агентство понизило долгосрочный рейтинг эмитента Украины в иностранной валюте до уровня «CCC». По мнению аналитиков, нынешняя ситуация вокруг страны создала повышенные риски для внутренних и внешних финансов и политической стабильности в республике. Кредитоспособность страны может испытать шок на фоне последних событий, считают специалисты.

Накануне национальный банк Украины ввел лимит на снятие наличных – не более 100 тысяч гривен в день. При этом выдача наличных в иностранной валюте запрещена для всех, кроме организаций, обеспечивающих выполнение мобилизационных задач, и правительства.