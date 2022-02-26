В Одесской области с 26 февраля ввели комендантский час с 19.00 до 6.00

В Одессе и Одесской области вводится комендантский час. Фото: REUTERS

Комендантский час вводится в Одессе и области. Такое распоряжение подписал в субботу 26 февраля начальник областной военной администрации Сергей Гриневецкий.

С 19.00 до 6.00 жителям города и области запрещается появляться на улицах и в общественных местах без специальных пропусков и свидетельств. Сообщается, что будет проводиться проверка документов, а в случае необходимости осмотр личных вещей, транспортных средств, служебных помещений и жилища граждан.

С 27 февраля 2022 года на территории региона запрещается без специальных пропусков движение транспорта, за исключением скорой помощи и специализированных служб.

На сайте одесской администрации размещенаинформация о том, что в городе выключают подсветку зданий и снимают указатели с улиц. Также одесситам рассказывают, как вести себя в случае обстрела и призывают не бросать домашних животных в случае эвакуации или необходимости укрыться в убежище.

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