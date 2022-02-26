Военная операция на Украине 26 февраля 2022 года: прямая онлайн-трансляция

Сайт KP.RU продолжает следить за последними событиями и новостями, а также вести прямую онлайн-трансляцию Фото: REUTERS

26 февраля 2022 года останется в учебниках истории как третий день военной специальной операции России в защиту Донбасса на территории Украины. Сайт KP.RU продолжает следить за последними событиями и новостями, а также вести прямую онлайн-трансляцию.

Напомним, что за предыдущие сутки вооруженными силами ДНР и ЛНР при поддержке Минобороны РФ были достигнуты существенные успехи. Народная милиция Луганской народной республики продвинулась на 21 километр, овладев поселком Трёхизбенка и продолжает двигаться в сторону Северодонецка. Силы ДНР прошли 25 километров и вышли к узловой железнодорожной станции в городе Волноваха.

В рамках вооруженной операции России на Донбассе силы РФ блокировали города Сумы и Конотоп в Сумской области. Подразделениями ВДВ с западной стороны блокирован Киев, взята под контроль, во избежание диверсий, Чернобыльская АС.

НАТО продолжает укреплять восточные рубежи. Однако по заявлению генсека альянса Столтенберга, вступать в открытое противостояние с силами РФ, проводящими военную операцию в защиту Донбасса, военные НАТО не будут.

Запад продолжил вводить санкции. Так, под них символически попали президент Владимир Путин и глава МИД России Сергей Лавров.

ПРЯМАЯ ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ

22:15 Байден заявил, что альтернативой антироссийским санкциям стала бы мировая война

22:05 В городе Ровеньки в ЛНР прогремели два взрыва. Предположительно, на нефтебазе – Луганскинформцентр.

21:25 Почетные члены Российского военно-исторического общества выступили с заявлением по ситуации на Украине.

20:42 Российские военные освободили и взяли под охрану гидротехнический узел Северо-Крымского канала, расположенный в Херсонской области.

20:24 Первый канал и ВГТРК ответили на отстранение России от «Евровидения»:

- ВГТРК, Первый канал и Радио дом Останкино объявляют о выходе из Европейского Вещательного Союза в качестве ответной меры на отстранение России от участия в конкурсе песни «Евровидение-2022», которое мы расцениваем как неуместное политическое жертвоприношение на музыкальном форуме, который всегда подчеркивал свой неполитический статус.

19:55 Словения закрыла небо для российских самолетов. Это одиннадцатое государство Европы, принявшее такое решение.

19:16 В Крыму ликвидировали дамбу, перекрывавшую воду в Северо-Крымском канале.

18:51 Минобороны РФ сообщило, что российские военные ударов по жилым кварталам украинских городов не наносят.

18:50 Войска ДНР взяли Старогнатовку, Октябрьскую и Павлополь

18:49 Российское Минобороны заявило об уничтожении шести катеров ВМС Украины

18:47 Минобороны РФ призвало украинцев потребовать от властей вывести из жилых кварталов тяжелое вооружение

17:20 Эрдоган пригласил Путина в Турцию для обсуждения ситуации вокруг Украины

17:14 Польша предложила немедленно принять Украину в ЕС

16:49 Румыния и Литва закрыли воздушное пространство для России

16:13 Советник главы офиса Зеленского заявили, что Украину не устроили условия переговоров с Россией

15:42 Путин днем 25 февраля в связи с ожидавшимися переговорами отдал приказ остановить продвижение войск на Украине, сообщил Песков. Сегодня, 26 февраля, движение основных российских сил в соответствии с планом операции на Украине возобновилось в связи с отсутствием переговоров, сообщил пресс-секретарь президента.

15:28 ФСБ России: вчера националисты с Украины расстреляли украинского военного, пытавшегося найти убежище в России, чтобы не участвовать в боях. При пресечении вооруженной провокации ранен российский пограничник.

15:15 В ЛНР открыли горячую линию для матерей добровольно сдавших оружие украинских военных (0642) 58-41-04

14:04 ФСБ России: в Ростовской области зафиксирована стрельба со стороны Украины и падение в районе Нижнекамышинского в Миллеровском районе трех мин 120 мм. Разрушений и пострадавших нет

14:02 В ДНР заявили, что украинские войска обстреляли ракетами из "Градов" Горловку

13:44 Басурин: 5 мирных жителей погибли, 15 ранены в ДНР за сутки.

13:38 Басурин сообщил о большом числе попаданий со стороны ВСУ по социальным объектам, много людей находится без воды. Эшелонированная оборона ВСУ практически пройдена.

13:25 Характер повреждений жилого дома в Киеве свидетельствует о попадании в него зенитной ракеты, сообщил источник в Минобороны РФ. Информация о российском ракетном ударе по жилому дому на проспекте Лобановского в Киеве не соответствует действительности, говорится в сообщении.

13:16 Володин сообщил, что Зеленский спешно покинул Киев и отправился во Львов, его не было в столице Украины уже вчера

13:15 В первую часть санкционного списка Японии из-за ситуации вокруг Украины включены 24 человека из руководства ДНР и ЛНР, сообщили в МИД.

12:32 ВСУ обстреляли из РСЗО два населенных пункта в ЛНР, сообщили в Народной милиции.

11:19 ВСУ обстреляли нефтебазу в Донецке, возгорания нет, сообщили в ДНР.

11:00 Почти 4,8 тыс. жителей Донецкой и Луганской народных республик за прошедшие сутки пересекли границу с РФ в Ростовской области, рассказали в МЧС.

10:25 За девять дней зафиксировано 595 обстрелов ЛНР со стороны ВСУ, сообщили в республике. Артиллерийские подразделения украинских войск продолжают целенаправленно бить по жилым кварталам ДНР, сообщили в Народной милиции.

10:23 Более 80 украинских пограничников с острова Змеиный, сдавшихся в плен, доставлены в Севастополь, сообщает Черноморский флот РФ.

10:18 Народная милиция ДНР создала гуманитарный коридор для выхода сложивших оружие военнослужащих ВСУ из зоны боевых действий, их обеспечивают питанием и медицинской помощью, заявил заместитель главы республиканского оборонного ведомства Эдуард Басурин.

10:01 Подразделения ДНР взяли под свой контроль населённые пункты Павлополь и Пищевик на Мариупольском направлении, сообщил Басурин. Также, по его словам, украинская морская пехота оставила позиции в районе Гнутово и Талаковки.

09:28 Народная милиция ЛНР освободила КПП "Станица Луганская" и почти весь поселок.

09:18 Всего российскими вооруженными силами поражен 821 объект военной инфраструктуры Украины, сообщили в Минобороны РФ. Группировки войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке ВС России продолжают развивать успех наступления. Националистические батальоны, отходя, взрывают за собой электроподстанции и мосты через реки.

Подразделения российских вооруженных сил установили полный контроль над городом Мелитополь, сообщает Минобороны РФ.

08:43 Семь мирных жителей погибли за сутки в ЛНР и ДНР от обстрелов украинских силовиков, сообщают власти ЛНР.

08:25 Силы ПВО ДНР перехватили две ракеты ТРК "Точка-У", они не сработали, несколько зданий получили повреждения. В результате обстрела украинских силовиков повреждено здание детского сада в Донецке, сообщает представительство ДНР в СЦКК.

07:25 Байден издал меморандум о предоставлении Украине военной помощи. Президент США поручил госдепу выделить Украине помощь на $600 млн, в том числе 350 млн на нужды обороны.

02:30 Националисты на Украине используют мирных жителей в качестве живого щита, РСЗО размещаются в жилых кварталах, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.

01:52 Россия заблокировала в СБ ООН резолюцию западных стран с осуждением операции РФ на Украине, Китай воздержался от голосования.

00:08 Минобороны России: российские подразделения, не встречая сопротивления, вошли в Мелитополь.

22:25 Великобритания ввела санкции против Путина и Лаврова, их счета заморожены, сообщает правительство королевства.

22:15 Вице-президент Meta Ник Клегг заявил, что компания отказалась исполнять требования российских властей снять ограничения с аккаунтов четырех российских СМИ — "Звезды", "РИА Новостей", Ленты.ру" и "Газеты.ру" — в Facebook. 21:55 Главы МИД стран ЕС приняли решение включить в списки санкций Путина и Лаврова