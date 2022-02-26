Политолог назвал закрытие неба для российских самолетов в Словении и Чехии «не такой большой ценой» Фото: Мария ЛЕНЦ

Политолог Руслан Бальбек оценил решение Словении и Чехии закрыть воздушное пространство для российских самолетов. По мнению эксперта, это вполне приемлемая цена за то, чтобы наша страна жила спокойно.

- Скажем прямо, закрытие неба некоторыми странами Европы — не такая уж большая цена за обеспечение нашей национальной безопасности, — подчеркнул политолог в беседе с RT.

Руслан Бальбек отметил, что РФ всегда найдет возможность «достойно ответить нашим визави». Весь мир должен знать, что «Россия национальными интересами не торгует»

- Все это ожидаемо: и истерики Европы, которая нас почему-то считает своими вассалами, и полный набор санкций. Мы переживем, - резюмировал политолог.

Ранее известный публицист и экономист Михаил Хазин назвал дату, когда Запад начнет отменять самые жесткие санкции против РФ из-за спецоперации в Донбассе. По мнению эксперта, это произойдет через несколько недель.

- То есть где-то 15 марта. Я думаю, что операция российских войск закончиться где-то к середине следующей недели, а еще недели через полторы после оценки потерь Запад начнет откатывать ситуацию назад, отменяя самые тяжелые санкции против РФ, - сказал эксперт ФАН.

В США ввели новые санкции против суверенного долга России. Они касаются вторичного рынка облигаций, выпущенных после 1 марта 2022 года ЦБ, Фондом национального благосостояния (ФНБ), Минфином РФ, пишет Известия.