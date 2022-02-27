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Политика27 февраля 2022 7:18

В ЛНР заявили о возможном распространении фейков после отъезда миссии ОБСЕ из Луганска

Западные и украинские СМИ начнут "безудержно" публиковать фейковые данные, считает представитель ЛНР в гуманитарной подгруппе по Донбассу Родион Мирошник
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
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В ЛНР заявили о возможном распространении фейков после отъезда миссии ОБСЕ из Луганска

В ЛНР заявили о возможном распространении фейков после отъезда миссии ОБСЕ из Луганска

Фото: EAST NEWS

После отъезда миссии ОБСЕ из Луганска ничто не будет препятствовать украинским и зарубежным СМИ в распространении фейковой информации. Об этом заявил представитель ЛНР в гуманитарной подгруппе по Донбассу Родион Мирошник.

"Наблюдателями СММ ОБСЕ уже собраны вещи, и они ожидают выезда из Луганска и Донецка. Официальных отчетов наблюдателей теперь не будет, чтобы не смущать украинские и зарубежные средства массовой информации в распространении безудержных фейков", - отметил Мирошник.

Ранее в ОБСЕ сообщили о том, что члены мониторинговых команд в Луганске и в Донецком патрульном центре ждут эвакуации.

Также ранее стало известно, что представители миссии ОБСЕ заявили об ухудшении ситуации с безопасностью на Украине. В частности, сообщалось о ведении атак в разных районах страны, а также о нападениях на военные базы.