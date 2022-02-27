«Мы знали, что Россия поможет»: глава Самарской области встретился с переселенцами из Донбасса

В пятницу в Самарскую область приехали 266 беженцев, среди которых есть дети. Фото: правительство Самарской области

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в субботу, 26 февраля, встретился с вынужденными переселенцами из ДНР и ЛНР, которые накануне прибыли в регион. Большинство беженцев разместили на базе отдыха «Дубки» в Самаре. Там для них подготовили комфортные номера и организовали четырехразовое питание. После отдыха переселенцы прошли ПЦР-тестирование, а специалисты миграционной и социальной служб помогли с оформлением документов.

- Я никогда не забуду, как от взрывов наши дома буквально поднимались и опускались, содрогались окна и двери, - вспоминает Людмила Татарчук, которая жила в Макеевке рядом с Донецком. - Нам говорили: «Берите вещи и уходите!». Но как я уйду, если это мой дом, моя родная земля? Почему вы меня гоните? Когда мы узнали, что Россия защит нас – радовались все. Мы знали, что Россия нам поможет, и нас не бросят.

После встречи с беженцами Дмитрий Азаров поручил чиновникам обеспечить людей всем, в чем они нуждаются, и помочь найти работу тем, кто хочет работать (такое желание высказали 15 человек). Кроме того, губернатор пообещал двум студенткам Светлане Бискубской и Анастасии Голубояровой, которые летом должны были получить диплом Донецкой национальной академии строительства и архитектуры, лично помочь решить вопрос с образованием.

- У нас сильный государственный технический университет, который я сам заканчивал. Обязательно лично переговорю с ректором, чтобы рассмотрели вашу ситуацию и помогли. Время не нужно терять, и если есть возможность, нужно учиться. А мы, безусловно, постараемся здесь для вас создать второй дом, чтобы вам было комфортно, - отметил Дмитрий Азаров.