Разведка ДНР сообщила, что ВС Украины разместили пять комплексов С-300 в Краматорске

Замглавы управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Разведка Донецкой Народной Республики (ДНР) располагает данными, что украинскими силовиками было размещено пять ракетных комплексов С-300 в центре города Краматорск. Об этом сегодня, 27 февраля сообщил замглавы управления Народной милиции республики Эдуард Басурин.

"Представители украинской армии продолжают прятаться в жилых кварталах украинских городов, прикрываясь мирными гражданами. Так, в центре города Краматорск на улице Центральной военными силами Украины было размещено пять ракетных комплексов С-300", – рассказал он в ходе брифинга.

Также Басурин сообщил, что подразделения Народной милиции ДНР вышли к Каменке и Волновахе и взяли под контроль четыре населенных пункта.

Как ранее писал kp.ru, вооруженные силы Украины с 5:30 утра 17 февраля 2022 года вели огонь из минометов и гранатометов по территориям четырех населенных пунктов самопровозглашенной Луганской народной республики. Об этом сообщали в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).