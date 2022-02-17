Украинские силовики обстреляли четыре населенных пункта ЛНР

Украинские силовики с минометов обстреляли четыре населенных пункта ЛНР Фото: REUTERS

Вооруженные силы Украины (ВСУ) с 5:30 утра 17 февраля вели огонь из минометов и гранатометов по районам четырех населенных пунктов самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР). Об этом сообщили в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

- Вооруженные формирования Украины грубо нарушили режим прекращения огня, используя вооружение, которое в соответствии с минскими соглашениями должно быть отведено, - заявил журналистам офицер представительства ЛНР в СЦКК.

Днем ранее народная милиция ЛНР сообщила, что открыла ответный огонь по позициям силовиков Украины после гибели сотрудника оборонного ведомства.

Напомним, 15 февраля представительство ЛНР в СЦКК сообщило о гибели сотрудника Народной милиции в результате снайперского обстрела со стороны ВСУ. Огонь был открыт в 15:00 по местному времени.