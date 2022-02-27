В России 27 февраля 2022 выявлено 116 093 случая заражения коронавирусом Фото: Светлана Макеева

За минувшие сутки в России выявлено 116 093 новых случая инфицирования коронавирусной инфекции. Такие данные в воскресенье, 27 февраля 2022 года, привел Оперативный штаб по борьбе с пандемией.

Согласно приведенным данным, случаи заражения зафиксировали во всех 85 российских регионах. Кроме того, за прошедшие сутки зарегистрировали 769 летальных исходов, а полностью выздоровели 137 596 человек. Количество госпитализаций составило 7 742 человека, что на 46% меньше по сравнению с субботой, 26 февраля.

Как передает в Оперштабе, наибольшее количество заболевших снова выявили в Санкт-Петербурге, где ежесуточный прирост составил 6 442. На втором месте по числу заболевших стоит Свердловская область с показателем 4 616. Тройку замыкает Самарская область - 4 211.

Таким образом, по состоянию на 27 февраля 2022 года общее число заболевших коронавирусом за все время пандемии в России выросло до 16 291 116. Жертвами инфекции стало 350 927 человек, а выздоровели 13 458 910 пациента.