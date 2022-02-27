В ЦИК Белоруссии сообщили, что референдум по поправкам в конституцию состоялся

Президент Белоруссии Александр Лукашенко Фото: REUTERS

Показатель явки граждан Белоруссии на участки для голосования на 12:00 по местному времени превысил 50% и составил 52,85%. Об этом сегодня, 27 февраля, сообщили в ЦИК республики.

"В лидерах Гомельская область - 58,27% и Могилевская область - 56,23%. В Брестской области проголосовать пришли 52,12% жителей. В Витебской - 56,19%, Гродненской - 52,39%, Минской - 52,98%, в самом Минске - 44,71%", - уточняется в Телеграмм-канале ЦИКа.

В бюллетени для голосования включили только один вопрос: "Принимаете ли вы изменения и дополнения Конституции Республики Белоруссия?". Референдум считается состоявшимся, если в нем участвовали свыше 50% граждан, включенных в списки для голосования.

В общей сложности в Белоруссии создано 5 510 участков для голосования. Участки для голосования за границей решили не создавать из-за несущественого количества граждан, находящихся на консульском учете, нехватки сотрудников в дипмиссиях, а также из-за эпидемиологической ситуации.

Ранее белорусский юрист рассказал, что будет с декретами президента, если поправки в Конституции будут приняты. Эксперт считает, что необходимость в декретах может отпасть.