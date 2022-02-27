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Политика27 февраля 2022 11:49

Глава ДНР рассказал, что будет с собственностью украинских олигархов на Донбассе

Денис Пушилин считает, что некоторые предприятия окажутся брошенными
Анастасия ЗЫРЯНОВА
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Глава ДНР Денис Пушилин

Глава ДНР Денис Пушилин

Фото: Никита МАКАРЕНКОВ

Глава ДНР Денис Пушилин рассказал, что будет с активами украинских олигархов на Донбассе. Он отметил, что право частной собственности в республике защищено Конституцией. Однако Пушилин считает, что некоторые предприятия могут оказаться брошенными.

- Люди остаются без работы, производственные мощности остановлены. И это недопустимо. Конечно, здесь мы будем реагировать по ситуации. Нам придется вводить внешнее управление на эти предприятия. Я представляю, что это будет ровно таким образом, - сказал Пушилин в эфире радио "Комсомольская правда".

Напомним, 24 февраль Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине. В ответ на это страны Евросоюза и США ввели санкции против России, в том числе лично против Владимира Путина и главы российского МИД Сергея Лаврова. Под санкции также попали крупнейшие отечественные банки, включая ВТБ.